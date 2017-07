News

19. Juli 2017 Keine Extraentgelte mehr für Kartenzahlungen Umsetzung einer EU-Richtlinie



Keine Extraentgelte mehr für Kartenzahlungen.





Der Bundestag hat die Umsetzung einer EU-Richtlinie beschlossen. Danach dürfen Händler, aber auch Fluggesellschaften und Reiseportale, für die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen mit Kreditkarte, per Überweisung oder Lastschrift keine Extraentgelte mehr verlangen. Die Regelung gilt europaweit sowohl für Zahlungen an der Ladenkasse als auch im Internet. Bislang bitten dagegen vor allem Fluggesellschaften und Hotels bei Onlinebuchung von Flügen oder Übernachtungen für Zahlungen per Kreditkarte gerne kräftig zur Kasse. Das ist spätestens ab 1.1.2018 nicht mehr erlaubt. Schon heute muss mindestens ein Zahlungsweg kostenfrei sein.

