24. Mai 2017 Schlafapnoe-Risiko online testen Test der Lungenliga Schweiz



Man kann sein eigenes Schlafapnoe-Risiko online testen.

Foto: Lungenliga Schweiz



Nach Einschätzung der Lungenliga Schweiz werden Symptome, die auf Schlafapnoe hindeuten, oft nicht ernst genommen – wie Atemaussetzer im Schlaf, Schnarchen oder Tagesschläfrigkeit. Meistens wissen Betroffene gar nicht, dass sie an der pozentiell lebensbedrohlichen Krankheit leiden. Um das eigene Gefährdungsrisiko einzuschätzen, bietet die Lungenliga auf www.lungenliga.ch/schlafapnoe-test einen kostenlosen Risikotest an. In dem Kurztest wird unter anderem gefragt, ob man in gewissen Situationen zum Einschlafen neigt oder wie man das eigene Schnarch- und Schlafverhalten einschätzt. Das Testergebnis ist keine Diagnose und ersetzt keinenfalls die ärztliche Untersuchung. Etwa acht Prozent der Menschen in Deutschland sind von der schlafbezogenen Atmungsstörung (SBAS) betroffen. Sie tritt ausschließlich nachts auf. Dabei kommt es zu Atemaussetzern, die in der Regel etwa 20 bis 30 Sekunden andauern.

( oet )

