26. April 2017 Aldi verkauft in China belastete Schokolade Das Problem sind Mineralölbestandteile



Ab sofort verkauft Aldi Süd in China ausgewählte Produkte.



Schokolade, die Aldi in China verkauft, ist mit umstrittenen Mineralölbestandteilen belastet. Das ergab ein Schadstoffcheck von ÖKO-TEST von elf durch die chinesische Verbraucherplattform OKOer in Peking eingekaufte Aldi-Schokoladen. Ergebnis: Dreimal "ungenügend", dreimal "mangelhaft". Die nachgewiesenen Mineralölbestandteile können sich im Körper anreichern und führten im Tierversuch zu Schädigungen der Leber und Lymphknoten. Sie stammen möglicherweise aus behandelten Jutesäcken, in denen Kakaobohnen transportiert werden. Unter den Mineralölbestandteilen sind in sechs Schokoladen auch aromatische Kohlenwasserstoffe (MOAH). Sie können Anteile enthalten, die in kleinsten Mengen Krebs erregen. Die Discounter-Ware aus China wurde in Deutschland nach bewährtem ÖKO-TEST-Verfahren in Speziallaboren überprüft. Immerhin: Vier Schokoladen im Test für die chinesischen Verbraucherschützer sind "befriedigend", eine ist "gut".

( oet )

