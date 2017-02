News

13. Februar 2017 Legale Steuertricks für Familien Kapitalerträge auf mehrere Schultern verteilen



Kinder kosten. Das honoriert das Finanzamt und räumt Familien Steuererleichterungen ein.

Wer Kapitalvermögen an seine Kinder verschenkt, kann Kapitalerträge auf mehrere Schultern verteilen und so seine Steuerlast mindern. Der Gedanke drängt sich bei den momentanen Minizinsen zwar nicht jedem auf, doch für Fonds- und Aktienbesitzer kann sich das durchaus lohnen. Denn Kindern stehen nicht nur der Sparerpauschbetrag von 801 Euro, sondern auch noch der Grundfreibetrag von 8.820 Euro und der Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro zu. Damit können die Kids insgesamt bis zu 9.657 Euro an Dividenden und Veräußerungsgewinnen aus Wertpapieren steuerfrei vereinnahmen. Eine Vermögensübertragung innerhalb der Familie erkennt das Finanzamt aber nur an, wenn die Wertpapiere auf ein Konto oder Depot der Kinder übertragen und das verschenkte Kapital oder die Erträge daraus auch nur für die Kinder verwandt werden. Zudem müssen die Kinder bei Kapitalerträgen von mehr als 425 Euro pro Monat oder 5.100 Euro im Jahr gegebenenfalls eigene Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung zahlen.

