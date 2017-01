News

12. Januar 2017 Sparer zahlen drauf Kontogebühr für Tagesgeldkonto



Die ersten Banken haben eine Kontogebühr von fünf Euro pro Monat für ihr Tagesgeldkonto eingeführt.



Dass Sparer infolge der Nullzinspolitik der europäischen Zentralbank kaum noch Zinsen für ihre Sparanlagen bekommen, ist bekannt. Erst Ende Oktober hatte die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht veröffentlicht, dass die Zinsgutschriften auf die Sparanlagen der Deutschen in der Zeit von 2009 bis 2015 von einstmals 13,8 Milliarden Euro auf bescheidene 4,4 Milliarden Euro geschrumpft sind. Doch bislang mussten private Anleger – anders als institutionelle – auf ihre Spareinlagen bei Banken zumindest keine Strafzinsen zahlen. Damit ist es jetzt auch vorbei. Die Volksbank und Raiffeisenbank Niederschlesien hat heimlich, still und leise eine Kontogebühr von fünf Euro pro Monat für ihr Tagesgeldkonto eingeführt. Bei gleichzeitigen Habenzinsen von 0,1 Prozent kommt die Gebühr unterm Strich praktisch Minuszinsen gleich.

( oet )

