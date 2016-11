News

10. November 2016 Unser Fernsehtipp Dicke Luft – Gefahr an Schulen



Schüler und Lehrer sind viel zu hohen Chemikalienkonzentrationen ausgesetzt.



Unser Fernsehtipp für November aus der Reihe planet e.: Dicke Luft – Gefahr an Schulen (13.11., 16.30 Uhr, ZDF). Man hört, sieht und riecht sie oft nicht einmal: Zwischen 300 und 400 Chemikalien kommen in der Raumluft von Klassenzimmern vor. Sie stecken in Decken, Wänden, Fußböden, Möbeln, Textilien, Kosmetik, Spielzeug, aber auch in Taschen oder Stiften. Das Umweltbundesamt mahnt: Die Situation an Schulen ist besorgniserregend. Kinder und Lehrer sind viel zu hohen Chemikalienkonzentrationen ausgesetzt. planet e. zeigt, wo die größten Probleme liegen und wie man ihrer Herr werden kann.



Weitere Sendung im November: "Moore" am 20.11. um 16.30 Uhr

( oet )

