Berge an Kleidung

Kaufen bis zum Umfallen

Foto: Tim Mitchell, Clothing Recycled, 2005, © Tim Mitchell | www.timmitchell.co.uk, ausgestellt in der Ausstellung "Fast Fashion" im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Er ächzt und hängt schon bedenklich durch: Unser Kleiderschrank muss all das aufnehmen, was wir von Shoppingtouren und Schnäppchenjagden so anschleppen. Da die gerade erstandenen Sachen kaum noch Platz finden, wird so manch älteres Teil gleich aussortiert. Geschätzte 750.000 Tonnen an Kleidungsstücken landen jedes Jahr im Müll. Klar ist, die Mehrzahl der Deutschen ist nicht bereit, ihren Konsum zu reduzieren. Gesucht sind deshalb andere Wege, die Lust am Neuen zu befriedigen. Und diese Wege gibt es: Secondhandshops, Upcycling, Tauschbörsen, Leihläden und, und, und ...

