Fußbalsam

Gut zu Fuß?

Unsere Füße machen viel mit und sollen dabei auch noch schön aussehen - besonders jetzt im Sommer. Cremes und Balsame dafür gibt es reichlich, doch was taugen sie? Wir geben Antworten.

Da sind die Experten sich einig: Menschen, die ihren Füßen etwas Gutes wollen, laufen am besten barfuß! Wer aber nicht gerade zur sehr überschaubaren Gruppe der Barfußschuhträger gehört, die sommers wie winters auf extra breiten und hauchdünnen Sohlen unterwegs ist, hat ein Problem. Und: 82 Prozent der Menschen in Deutschland tragen Schuhe, die ihnen nicht richtig passen. Brennende oder schmerzende Füße am Abend sind da noch die kleinsten Folgen - unter Umständen drohen Durchblutungsstörungen, Fehlstellungen oder Gelenkschäden.



Neben passenden Schuhen und der ein oder anderen Einheit Fußgymnastik gibt es noch eine Möglichkeit, sich selbst und seinen beiden natürlichen Transportmitteln zu Wohlbefinden zu verhelfen: Regelmäßige Fußmassagen sind nicht nur angenehm, sondern können die Durchblutung steigern, die Füße besser mit Nährstoffen versorgen, die Muskulatur entspannen und Schmerzen lindern. Wer einen Freiwilligen hat, ist leicht im Vorteil und kann sich von ihm oder ihr durchkneten lassen; wer keinen findet, braucht dennoch nicht leer ausgehen, denn auch eine Selbstmassage ist nach einem langen Tag eine wohltuende Angelegenheit.



Grundsätzlich gilt: Eine Massageliege ist ideal, aber kein Muss. Eine nicht zu weiche Matratze oder ein Sofa tun es auch. Wer allein ist, sucht sich einen bequemen Platz, legt einen Fuß auf das Knie des anderen Beines und hat so beide Hände frei. Stress ist kontraproduktiv, deshalb am besten eine halbe Stunde Zeit nehmen fürs Drücken, Streichen und Reiben. Bevor es losgeht, die Füße waschen und abtrocknen. Anschließend geht es in vier Schritten weiter.



Die Oberseite: Zum Einstieg zunächst die Oberseite des ersten Fußes mit den Fingern und sanftem Druck langsam von den Zehen in Richtung des Fußknöchels streicheln - in umgekehrter Richtung ist es genau so gut. Wer es etwas fester mag, kann auch die beiden Daumen dafür benutzen. Aber Achtung: Kräftiges Drücken ist tabu! Bearbeiten Sie die Füße mit sanftem Druck. Schmerzen sollten bei einer Wohlfühlmassage nicht entstehen. Anschließend ist der zweite Fuß an der Reihe.

