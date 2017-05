Testberichte



Gesichtscremes, teure

Mehr Schein als Sein

Bekommt man für mehr Geld tatsächlich mehr Qualität bei Gesichtscremes? Oder zahlt man für geschicktes Marketing einfach drauf? Unser Test an 23 Gesichtscremes, die zwischen 15 und 45 Euro pro Tiegel kosten, zeigt: Am Preis lässt sich die Qualität nicht ablesen.

Kosmetikabteilungen und Parfümerien sind beliebte Anlaufstellen, wenn es darum geht, ein bisschen Luxus zu verschenken. Wer ihren Innenraum betritt, den umhüllt sofort eine dichte Duftwolke. Die einen mögen das als angenehm empfinden. Den anderen bleibt glatt die Luft weg. Und was für Parfümdämpfe gilt, lässt sich auch auf Wirkversprechen übertragen. Fast bedrohlich erscheint manch ein Szenario: "Frühzeitige Hautalterung", "oxidativer Stress", "schädliche Sonnenstrahlen" und "freie Radikale" heißen die Feinde der Haut, gegen die sie die Wundercremes verteidigen sollen. Es scheint, als hätten sämtliche Umwelteinflüsse zum Angriff gegen die menschliche Außenhülle geblasen. Ein ganzes Arsenal wird eingesetzt, um sie in Schach zu halten: An vorderster Front kämpft das "Phytocollagen" neben den "Stammzellen der Schwarzwaldrose", die Abwehrraketen des "Sensitivity Reducing Complex"-Systems erledigen den Rest. "Normale Produkte, ist die unterschwellige Message, reichen nicht aus. Es müssen ‚Spezialwaffen' her, um die Feinde zu besiegen. Dass solche Produkte ihren Preis haben, versteht sich von selbst. So wird auch der Begriff ‚erste Fältchen' zu einem Sesam-öffne-dich. Er schafft den Zugang zu den unter 30-Jährigen und garantiert lukrative Geschäfte", schreibt Rita Stiens in ihrem Buch Schön um jeden Preis?. "Gekauft wird die ‚Message'. Sie ist der Nährboden, auf dem die Marketingausgaben reichlich Früchte tragen."



Gemeinsam mit dem Markt- und Konsumpsychologen Professor Georg Felser vom Fachbereich für Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule-Harz sind wir unserem Kaufverhalten auf den Grund gegangen:



Was sagt der Preis über die Qualität? Untersuchungen von ÖKO-TEST und verschiedene Marktstudien zeigen, dass ein hoher Preis bei Kosmetik nicht zwingend für gute Qualität steht. Verbreiteter als dass ein hoher Preis gute Qualität anzeige, ist die Annahme, billige Produkte seien schlechter, so Felser. Das setzt voraus, dass der Kunde den Preis überhaupt in Relation setzen kann, also die Preisspanne in dem Produktsegment kennt. Aber er betont: "Im großen Bereich Nahrungsmittel/Gesundheit/Kosmetik findet sich in mir bekannten Studien kein nachweisbarer Zusammenhang zwischen Preis und Qualität."

