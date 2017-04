Testberichte



Korkparkett

Besondere Rinde

Als Fußboden vereint der Rohstoff Kork etliche praktische Eigenschaften in sich. Unser ÖKO-TEST bestätigt das: Sieben Korkfertigparkette sind eine echte Alternative zu Bodenbelägen wie Teppich, Laminat und Co. - wenn auch etwas teurer.

Genüsslich fressen sich die Weideschweine an den Überresten herabgefallener Eicheln satt. Die Bauern mästen damit die iberischen Schweine, die sie inmitten der Korkeichenwälder frei laufend halten. Über ihnen kreist majestätisch ein Spanischer Kaiseradler. Langsam setzt er zum Sinkflug an und landet auf einem der hochgewachsenen Bäume. Zwischen den knorrigen Ästen hat der flinke Jäger sein Nest gebaut. Inmitten der Korkeiche sind die Jungen des vom Aussterben bedrohten Greifvogels halbwegs sicher.



Bis zu 20 Meter hoch wachsen die immergrünen Laubbäume, die gefährdeten Arten einen geschützten Lebensraum bieten und deren besondere Rinde uns Menschen einen nahezu unvergleichlichen Nutzen bringt. In bewirtschafteten Korkwäldern wachsen sie immerhin noch zehn bis zwölf Meter hoch. Erntebäume werden bis zu zwei Jahrhunderte alt. Das westliche Mittelmeerbecken bietet mit seinen Temperaturen und Regenmengen die besten Voraussetzungen, damit sie prächtig gedeihen. Besonders im Landesinneren finden Korkeichensamen ideale Bedingungen zum Wachsen: heiß und trocken; die Korkeiche zeigt sich überaus widerstandsfähig und wächst selbst dort, wo andere Bäume längst eingegangen wären.



Weltweit stehen laut Informationen des Deutschen Kork-Verbands (DKV) Korkeichen auf einer Fläche von etwa 2,14 Millionen Hektar. Die natürlichen und angepflanzten Bestände in Portugal - durch Wiederaufforstung wächst den Angaben nach die Anbaufläche dort jährlich um etwa ein Prozent - machen gut ein Drittel aus und beherbergen auf umgerechnet rund einer Million Fußballfeldern einmalige und geschützte Pflanzen- und Tierarten.



Für die Korkgewinnung muss kein Baum gefällt werden, ähnlich wie die menschliche Haut erneuert sich auch die Rinde der Korkeiche immer wieder von selbst. Geschält wird zwar mithilfe einer Axt, doch das Wie muss erlernt sein: Denn dringt das Werkzeug zu tief in den Stamm, wird die Flüssigkeitszufuhr unterbrochen. Als Folge würde die Rinde brüchig und die Korkeiche langsam zerfallen. Korkbauern lernen ihr Handwerk daher nicht über Nacht.

