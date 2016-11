Testberichte



Seite 1/5 Seite 1/5 ÖKO-TEST Dezember 2016

Matratzen, Kinder

Passt nicht

Die meisten Kindermatratzen hielten unserer Schadstoffprüfung stand. Der Praxistest offenbarte jedoch: Alle Modelle weisen Mängel auf, die sich mit etwas gutem Willen seitens der Hersteller leicht beheben ließen. Eine Markenmatratze ist ein totaler Reinfall - sie birgt eine potenzielle Erstickungsgefahr.

Offizielle Zahlen zeigen, dass Unfälle von Kindern bis fünf Jahren häufig zu Hause passieren. Dabei wäre zumindest ein Teil der Unfälle vermeidbar. Nun sollen europäische Normen eine Reihe von Kinderartikeln zum Schlafen sicherer machen.



Die Norm, die sich um die Sicherheit von Kindermatratzen kümmert, heißt schlicht "DIN EN 16890". Sie soll dafür sorgen, dass sich Kinder im Bett nicht einklemmen, strangulieren oder Kleinteile verschlucken, erklärt Norbert Vogt von der Forschungsgruppe Industrieanthropologie der Universität Kiel. Noch ist die Bestimmung ein Entwurf, veröffentlicht und damit bindend wird sie wohl Mitte nächsten Jahres.



Experten brachten in der Vergangenheit Kindermatratzen immer wieder in Zusammenhang mit dem plötzlichen Kindstod. Dabei galten vor allem eine zu weiche Matratze ebenso wie Kissen als Risikofaktor. Dagegen haben sich Meldungen zur Gefahr durch ausgasende chemische Substanzen wie phosphororganische Flammschutzmittel als nicht plausibel herausgestellt. Die flammhemmende Ausrüstung von Matratzen ist in Deutschland im Gegensatz zu Großbritannien nicht üblich.



Können Eltern für ihr Baby schon heute eine Kindermatratze kaufen, die alle Sicherheitskriterien der neuen Norm erfüllt? Für eine entsprechende Prüfung haben wir 15 Produkte eingekauft. Zudem haben wir alle Modelle für eine Analyse auf Schadstoffe in verschiedene Labors geschickt.



Das Testergebnis



Gut bis Totalausfall. Zwei Kindermatratzen schneiden immerhin mit "gut" ab - beides sind Modelle von Firmen, die Naturbettenwaren anbieten. Bei vielen Matratzen verderben schlechte Praxisnoten ein besseres Gesamturteil. Die Reinfälle: Ein Markenmodell war zu weich und stellt so eine potenzielle Erstickungsgefahr dar. Bei acht anderen Modellen addieren sich kleinere Mängel ebenfalls zu einem roten Praxisurteil.



Zu weich! Die Paradies Baby- und Kindermatratze Maja ist zu weich. Darin könnte der Kopf eines Babys schlimmstenfalls so einsinken, dass Nase und Mund verschlossen werden und es erstickt. "Für die Matratzenhärte wurde in der neuen Norm eine klare Grenze definiert. Eine Kindermatratze, die diese Anforderung nicht erfüllt, also zu weich ist, stellt ein erhöhtes Risiko für ein Kind in Bauchlage dar", erklärt Norbert Vogt von der Universität Kiel. Das Gesamturteil der Matratze kann daher nur "ungenügend" lauten.

Inhalt



Seite 1/5 Seite 1/5

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet