Verdauungsmittel mit Artischocke

Pupsig

Seit Jahrzehnten überliefert der Volksmund, die Artischocke lindere Verdauungsbeschwerden. Auch die Pharmaindustrie verkauft die Heilpflanze in Pillen, die den Magen beruhigen und die Verdauung anschieben sollen. Unser Test von 30 Präparaten entzaubert den Mythos.

Ein unangehmer Pups entweicht dem nächsten. Der Bauch grummelt, zwickt, drückt oder brennt. Schlimmstenfalls alles gleichzeitig. Doch auch nach gefühlten Stunden auf dem Örtchen regt sich nichts. Dabei war die Schlemmerei ein wahrer Genuss. Jeder kennt das. Worte darüber treiben meist die Röte ins Gesicht. In einer Befragung von mehr als 2.000 Bundesbürgern im Jahr 2006 gab immerhin jeder Siebte zu, wöchentlich unter stärkeren Blähungen zu leiden. Jeden Zehnten peinigen alle sieben Tage Schmerzen im Unterleib.



Ein fetter Braten oder ein Käsefondue, Süßspeise auf Süßspeise: Gerade nach ausschweifendem Essen treten Magenbeschwerden auf. "Betroffene empfinden Schmerzen, Druck, Blähungen und Krämpfe im oberen Bauchbereich bis zum Nabel", erläutert Professor Peter Layer von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS).



Um die Ursachen des Leids einzugrenzen, seien Erkrankungen wie Geschwüre, Gastritis oder Gallensteine auszuschließen. Chronisch werde es, wenn der Magen länger als drei Monate Probleme macht.



Rebellieren Magen oder Darm, spielt offenbar das "Bauchhirn" verrückt. "Es reicht vom Schlund, über den Magen und Darm bis zum After", erklärt Layer. Dieses Nervengeflecht mit etwa gleich vielen Zellen wie das Rückenmark steuere weitgehend eigenständig die Verdauung. Zudem übernehme es auch die Wahrnehmung: "Beispielsweise wird beim Essen verspürt, wie die Mahlzeit in den Magen gleitet und Sättigung eintritt." Danach empfinde der gesunde Mensch aber erst wieder, wenn es zum Stuhldrang kommt. In der Zwischenzeit melde der Bauch dem Gehirn aber ständig weiter, wie es ihm ergeht. Wer unter funktionellen Magenproblemen oder Reizdarm leidet, fühle "dieses Signaldauerfeuer" dann plötzlich zum Teil bewusst.



Das sensiblere Empfinden beruht Layer zufolge meist auf einer Schwächung der Darmschleimhaut-Barriere: "Sie filtert dann nicht mehr richtig." So könnten auch Stoffe durch die Darmwand dringen, die die Nerven im Bauch nachweislich irritieren. Nicht nur die Wahrnehmung von kleineren Krämpfen, Druckschmerzen und Blähungen sei dadurch erhöht. Ein so irritiertes Bauchhirn bremse die Verdauung auch physisch. Die ohnehin schon Stunden dauernde Verarbeitung kalorienreicher Speisen werde zusätzlich verzögert: "Es kommt zum anhaltenden Völlegefühl, oft sogar mit Übelkeit und Brechreiz."

