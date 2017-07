News

24. Juli 2017 Lebenserwartung von HIV-Infizierten gestiegen Wie der Bevölkerungsdurchschnitt



Die Lebenserwartung von HIV-Infizierten ist gestiegen.

Foto: oatawa/iStock/Thinkstock



Eine bessere medizinische Versorgung und moderne Medikamente steigern die Lebenserwartung von Menschen, die mit dem HI-Virus infiziert sind. Inzwischen können sie laut einer im Fachmagazin The Lancet HIV veröffentlichten Studie in Europa und den USA fast genauso alt werden wie der Bevölkerungsdurchschnitt. Demnach erreicht ein HIV-Infizierter statistisch gesehen bestenfalls 78 Lebensjahre, wenn er nach 2008 im Alter von 20 Jahren mit einer Behandlung begonnen hat. Seit Einführung moderner Therapien gegen HIV im Jahr 1996 sei die Lebenserwartung bei frühzeitigem Beginn so um zehn Jahre gestiegen. Im Schnitt liege die Lebenserwartung von Infizierten, wenn sie das erste Behandlungsjahr überstehen, bei 73 Jahren für Männer sowie 76 Jahren für Frauen. Zum Vergleich: Bundesweit liegt die Lebenserwartung für heute 30-jährige Männer bei 79 Jahren, für 30-jährige Frauen bei 84 Jahren. Für ihre Arbeit werteten die Forscher Daten von mehr als 88.000 HIV-Patienten aus, die zwischen 1996 und 2010 mit der Therapie begonnen hatten.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet