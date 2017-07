News

17. Juli 2017 Im Gespräch Freies Saatgut aus der Tauschbox



Wider dem Einheitsgeschmack: Darum geht es Eva Ballauf und Andreas Steyrer.



Eva Ballauf (26) und Andreas Steyrer (29) haben in München Bayerns erste Saatgutbox aufgestellt. Deutschlandweit gibt es bereits mehr als 20 Boxen, in denen samenfestes, also zur Nachzucht geeignetes, Saatgut kostenfrei getauscht wird. Die Standorte erfahren Sie unter www.freiessaatgut.de.



ÖKO-TEST: Worin liegt Ihre Motivation zum Einsatz für den freien Tausch samenfesten Saatguts?



Andreas Steyrer: Wir hatten einen Kürbis im Bio-Laden gekauft und versucht, aus den Kernen neue Pflanzen zu ziehen. Uns war nicht bewusst, dass selbst Bio-Sorten Hybride sind, die sich nicht nachzüchten lassen. Wir wollen mit unserer Saatgutbox ein klares Zeichen für Artenvielfalt setzen. Patente auf Saatgut sind unserer Ansicht nach ein Unding. Im Internet sind wir dann auf das Projekt freiessaatgut.de gestoßen. Dem haben wir uns nun in unserem Tauschgarten in München angeschlossen.



ÖKO-TEST: Wie funktioniert die Saatgutbox, die Sie aufgestellt haben?



Eva Ballauf: Unsere Box ist wasserdicht und jederzeit im Tauschgarten hinter der St.-Michaels-Kirche in Perlach zugänglich. Jeder kann dort nicht hybrides Saatgut abgeben und andere Sorten mitnehmen. Vom zu Hause gezogenen Saatgut bleibt ja doch meist etwas übrig und auch im gekauften Tütchen mit samenfestem Saatgut ist vielleicht zu viel drin. Das kann dann bei uns getauscht werden.



ÖKO-TEST: Was fasziniert Sie an dem Projekt?



Andreas Steyrer: So, wie bei uns das Bewusstsein erst geweckt werden musste, wollen wir nun unsererseits das Interesse für diese Thematik wecken. Viele wissen gar nicht,dass selbst Bio-Gemüse fast ausschließlich aus Hybridsamen gezogen wird. Dadurch verengt sich das Angebot immer mehr auf wenige Gemüse- und Obstsorten. Und die Profite bleiben entsprechend bei wenigen Agrarkonzernen hängen. Da wollen wir nicht mitmachen. Denn heimische Obst- und Gemüsesorten sowie die unterschiedlichen Kräuter sind ein Stück Kulturgut.



ÖKO-TEST: Was bringt das für jeden Einzelnen?



Eva Ballauf: Durch das breite Angebot an nicht hybridem Saatgut wird auch das Interesse an Neuem geweckt. Wir selbst etwa haben so die Rote Melde entdeckt, eine alte Nutzpflanze, die dem Spinat ähnlich, nur etwas feiner im Geschmack ist. Ein tolles Gemüse, gerade auch für Kinder. Diese jahrhundertealten Sorten sind fast vergessen, denn es gibt sie nicht im Supermarkt. Mit der Saatgutbox wollen wir solches Gemüse zurück auf die Teller holen. Das ist gut für die Artenvielfalt, aber auch für unseren eigenen Geschmack. Und Hobbygärtner müssen nicht jedes Jahr wieder neuen Samen kaufen.

( oet )

Links



Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet