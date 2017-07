News

14. Juli 2017 Smart Meter messen falsch Studie der niederländischen Universität Twente



Smart Meter sollen bis 2020 auch in privaten Haushalten mit höherem Stromverbrauch zur Pflicht werden.

Foto: Pi-Lens/Shutterstock



Zahlreiche intelligente Stromzähler zeigen in einer Studie der niederländischen Universität Twente weit überhöhte Werte, was auch in Deutschland für Aufsehen sorgte. Schließlich sollen diese bis 2020 auch in privaten Haushalten mit höherem Stromverbrauch zur Pflicht werden. ÖKO-TEST wollte wissen, wie die zuständigen Stellen hierzulande mit dem Problem umgehen. Nach Auskunft des Physikalisch-Technischen Bundesamtes (PTB) seien in den vergangenen Jahren die Prüfanforderungen ergänzt worden, nachdem entsprechende Mängel bekannt geworden waren. Seit Dezember 2016 seien moderne Messeinrichtungen verfügbar, die aktuellen Standards entsprächen. Bereits verbaute Zähler könnten aber möglicherweise Probleme bereiten. Dr. Martin Kahmann vom Fachbereich Energiemesstechnik des PTB räumt ein, dass es bei "nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch" zu Störungen kommen kann, zum Beispiel wenn der Verbraucher eine Energiespar- oder LED-Lampe mit einem Dimmer betreibt, der nur für Glühlampen vorgesehen ist. Das ist in der Praxis wahrscheinlich. Nun soll sich die niedersächsische Eichbehörde schwerpunktmäßig mit dem Thema befassen. Von Sommer an soll eine Arbeitsgruppe die Ergebnisse der niederländischen Studie prüfen.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet