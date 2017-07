Ich bin auf der Suche nach einer Sonnenbrille, was muss ich beim Kauf beachten? Dass eine Sonnenbrille die Augen zuverlässig schützt, hängt von mehreren Faktoren ab. "Wie bei vielen Lifestyleprodukten, zu denen Sonnenbrillen zählen, korrelieren Preis und Qualität nicht zwangsläufig miteinander", sagt Lars Wandke vom Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA). Entscheidend sei, dass die Brille einen hohen UV-Schutz bietet, also die Augen vor Ultraviolettstrahlung schützt. Zu erkennen ist das an der Kennzeichnung UV 400. Sie bedeutet, dass die Gläser UV-Strahlen mit einer Wellenlänge von bis zu 400 Nanometern filtern – was UV-B- und UV-A-Strahlen einschließt, die das Auge schädigen können. "Ein solcher Wert ist im Alltag ausreichend, am Meer oder im Gebirge aber nicht unbedingt." Auch die Tönung der Gläser ist wichtig: Dabei wird in den Stärken von null bis vier unterschieden (null bedeutet keine/leichte Tönung, vier eine sehr dunkle). Laut ZVA reicht für Sommertage in Deutschland die Kategorie zwei aus, für den Urlaub im Süden die Kategorie drei. Auch gewöhnliche Brillen besitzen einen UV-Schutz. "Standardkunststoffgläser filtern etwa die Hälfte der UV-Strahlung", sagt Wandke. "Bei Glas ist der UV-Schutz deutlich geringer als bei Kunststoff."

Ich bin auf der Suche nach einer Sonnenbrille, was muss ich beim Kauf beachten?

Auf Hawaii bahnt sich eine Revolution in der Kosmetik-Gesetzgebung an: Ein Gesetzesentwurf strebt ein Verbot von Sonnenschutzmitteln mit dem chemischen UV-Filter Oxybenzon (Benzophenone-3) für Hawaiis Strandbesucher an.

Gore Fabrics, Hersteller von Gore-Tex-Produkten und gleichzeitig Zulieferer für bekannte Outdoormarken wie The North Face und Mammut, will künftig keine ökologisch bedenklichen PFCs mehr in seinen Produkten einsetzen.

Gefragt – geantwortet: Was bringt Kleidung mit dem "Cradle-to-Cradle"-Zertifikat?

