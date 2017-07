News

Deutsche Gewässer: Zum Baden top, der ökologische Zustand ist aber ein Flop.

Gute Nachricht für Wasserratten: Etwa 91 Prozent der deutschen Badegewässer verfügen über "ausgezeichnete" und knapp 6 Prozent immerhin noch über "gute" Qualität. Das geht aus einem aktuellen Bericht zur Qualität europäischer Badegewässer der Europäischen Umweltagentur hervor. Von den 2.292 überprüften Gewässern fallen nur fünf mit mangelhafter Qualität durch. Schlechter ist es allerdings um den ökologischen Zustand vieler Gewässer in Deutschland bestellt. Der ist laut Gewässerbericht von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt nur bei etwa 26 Prozent der Seen und 7 Prozent der Flüsse "gut" oder "sehr gut". Für die Beurteilung der Badewasserqualität wird das Vorkommen von Darmenterokokken und von Escherichia coli beurteilt. Der ökologische Zustand hängt von der biologischen Vielfalt an Fischen, Insekten, Wasserpflanzen etc. ab, zudem müssen Umweltqualitätsnormen in Bezug auf bestimmte Schadstoffe wie Pflanzenschutzmittel oder Industriechemikalien erfüllt sein.

