30. Juni 2017 Prospektpflicht für Crowdinvestments Anlegerschutz in Österreich



In Österreich gilt für Crowdinvestments Prospektpflicht.

Crowdinvestments bergen oft ein hohes Risiko, wie ÖKO-TEST letztes Jahr berichtete (ÖKO-TEST-Magazin 8/2016). Dennoch toleriert der heimische Gesetzgeber für solche Anlagen weitreichende Ausnahmen beim Anlegerschutz. So müssen die Anbieter in Deutschland lediglich ein dreiseitiges Vermögensanlageninformationsblatt vorhalten, wenn das Investment kleingestückelt an viele Anleger geht. Das reicht zum Anlegerschutz aber nicht aus. Die Österreicher haben sich daher nach mehreren höchstrichterlichen Urteilen zu mehr Verbraucherschutz aufgerafft. Sofern die Anbieter dort größere Beträge für Projekte mittels Nachrangdarlehen aufnehmen wollen, müssen sie ab sofort einen vollständigen Prospekt vorlegen. Von dieser neuen Verwaltungspraxis sind alle laufenden Angebote betroffen, deren Emissionsvolumen 1,5 Millionen Euro übersteigt – auch grenzüberschreitende Angebote.

