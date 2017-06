News

Die britische Firma Circassia hat ihre aussichtsreiche Forschung an einer Kurzzeittherapie gegen Hausstaubmilbenallergie auf Eis gelegt. Wie schon zuvor bei einem Ansatz für Katzenallergiker habe man nun eine klinische Studie zur Hausstaubmilbe vorzeitig abgebrochen, teilte Circassia mit. Zunächst hatten erste Studien zum am Imperial College London entwickelten Ansatz gute Ergebnisse geliefert. Er sieht vier Spritzen über zwölf Wochen mit künstlichen Peptiden statt jahrelanger Hyposensibilisierung vor. Zwar reduzierte die Therapie in der Studie die Symptome um rund 41 Prozent, jedoch sei der Effekt fast gleich stark mit Placebospritzen erreicht worden.

