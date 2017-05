Themen



Seite 1/6 Seite 1/6 22. Mai 2017

Aus die Maus? Noch lange nicht

Aber bitte ohne Tierversuche!

Foto: PETA Deutschland e.V.

Wer schön sein will, muss leiden. Oder sollte man besser sagen, lässt leiden? Damit Lippenstifte, Mascara oder Deoroller ohne üble Nebenwirkungen sind, testet die Industrie an Tieren. Zwar ist in der EU seit dem 11. März 2013 der Verkauf von Kosmetika verboten, für deren Inhaltsstoffe nach diesem Datum Tierversuche durchgeführt wurden. Doch Schlupflöcher gibt es zahlreiche: So fallen etwa Duftstoffe, die Hersteller außer in Duschgels auch in Haushaltsreiniger mixen, nicht unter dieses Verbot. Im Grunde, sagen Experten, könne man gar nicht von tierversuchsfreier Kosmetik sprechen.

Inhaltsverzeichnis



Seite 1/6 Seite 1/6

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet