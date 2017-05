Das Wuppertal Institut hat einen Onlinerechner entwickelt, mit dem Nutzer in wenigen Minuten ihren Rohstoffverbrauch berechnen können. Mit eingerechnet werden weggeworfene Lebensmittel, Fleischkonsum, die Art der Getränke, aber auch Bereiche wie Wohnen, Verkehr und Urlaubsgewohnheiten. Durchschnittlich verbrauchen deutsche Haushalte 30 Tonnen Rohstoffe pro Jahr. Das Institut schlägt nach der Auswertung Tipps für einen ressourcenschonenderen Lebensstil vor. Die Webadresse lautet: www.ressourcen-rechner.de

+ + + 19. Mai 2017 + + +

+ + + 18. Mai 2017 + + +

Gefragt – geantwortet: Muss eine übergewichtige Katze ein spezielles Futter bekommen?

+ + + 12. Mai 2017 + + +

Man könnte die Meldung in der Süddeutschen Zeitung einfach ignorieren, denn ob in Frankfurt ein Würstchen platzt oder die Zeitung Unsinn schreibt, hat in etwa die gleiche Bedeutung. Oder man wehrt sich. Wir haben uns für letzteres entschieden.

+ + + 05. Mai 2017 + + +

16 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass sich das Weltklima ändert. Zu diesem Ergebnis kommt die Umfrage eines internationalen Projekts zum Klimawandel. In den anderen befragten Ländern (Frankreich, Norwegen, Großbritannien) war die Zahl geringer.

Abzocke im Internet - Ein falscher Klick und schon schnappt die Internet-Falle zu: Ahnungslose Surfer denken, sie nehmen an einem Gewinnspiel teil oder laden sich kostenlose Software herunter. In Wahrheit schließen sie ein Abo ab oder tappen in überteuerte Dienstleistungen.



Das Konzept Carsharing - Rechnet man zusammen, was das geliebte Auto vor der Haustür im Jahr an Spritkosten, Wartung und Versicherungen verschlingt, stellt sich schnell die Frage, wie wirtschaftlich das eigene Gefährt ist. Carsharing verspricht eine Alternative.



Eine Welt ohne Plastik? - Ob Spielzeug, Babywindel, Zahnbürste, Kleidung oder Fahrradhelm: Plastik, wohin das Auge blickt. Alles landet irgendwann auf dem Müll – und damit in der Umwelt. Kann man auf Kunststoffe verzichten? Gibt es eine Welt ohne Plastik?



Dick und dumm? - Hormonbedingte Erkrankungen sind auf dem Vormarsch. Verdächtigt werden Chemikalien, denen wir im Alltag praktisch nicht entkommen können. Was wissen wir wirklich über diese Stoffe?