12. Mai 2017 Sicher essen für Schwangere Übersicht des Fachinformationsdienstes AID



Schwangere dürfen fast alles essen. Nur auf bestimmte Lebensmittel sollten sie lieber verzichten.

Foto: YanLev/iStock/Thinkstock



Lebensmittelinfektionen durch Listerien und Toxoplasmoseerreger sind für die meisten Menschen harmlos. In der Schwangerschaft können sie aber dem ungeborenen Kind schaden. Eine Übersicht des Fachinformationsdienstes AID, die als Download kostenfrei heruntergeladen werden kann, zeigt, welche Lebensmittel für Schwangere unbedenklich sind. Shop.aid.de -> "Sicher essen in der Schwangerschaft" in das Suchformular eingeben.

( oet )

