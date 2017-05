News

11. Mai 2017 Im Gespräch



Smartphone-App: Eine Wette als Motivationshilfe für mehr Sport?



Eine Wette als Motivationshilfe für mehr Sport? ÖKO-TEST hat bei Sportpsychologin Birgit Zmrhal nachgefragt.

Foto: privat



Die App Toplife.Zone will Menschen zu mehr Sport bewegen. Ihr Prinzip: Wetten gegen den inneren Schweinehund. Wer das 30-Tage-Programm durchzieht, bekommt seine 30 Euro Einsatz zurück. Wer aufgibt, verliert sie. ÖKO-TEST hat Sportpsychologin Birgit Zmrhal gefragt, was von dem Angebot zu halten ist.



ÖKO-TEST: Eine Wette soll im Kampf gegen den inneren Schweinehund helfen. Wie soll das gehen?



Birgit Zmrhal: Durch den Gedanken, dass Erfolgreichsein möglich ist und weil eine Wette eine Herausforderung bildet: "Mal sehen, ob du das schaffst!?" Dieser Anreiz spornt an. Dazu kommt, dass nur wenig Druck entsteht, da maximal der Geldeinsatz auf dem Spiel steht. Hingegen kann man zweimal gewinnen: Halten Sie durch, bekommen Sie Ihren Wetteinsatz zurück und können auf neue sportliche Fähigkeiten aufbauen. Das Prinzip funktioniert auch ohne App: Sie gewöhnen sich solange ein neues Verhalten an, bis es in Ihren Alltag integriert ist – in diesem Fall ein tägliches Sportprogramm.



ÖKO-TEST: Was steigert die Gewinnchancen?



Birgit Zmrhal: Realistische und attraktive Ziele! Setzen Sie sich Etappenziele, wie einen Sieben-Tage-Rhythmus. Wenn Sie eine Herausforderung gemeistert haben, belohnen Sie sich. Wenn nicht, bleibt die Belohnung aus. Eine positive Haltung unterstützt zusätzlich: Stellen Sie sich mit positiven Bildern vor, wie es Ihnen geht, wenn Sie das Ziel erreicht haben: Sie kämpfen nicht gegen sich, um Ihre Ziele zu erreichen, sondern für sich.



ÖKO-TEST: Ohne wetten muss das doch auch klappen. Nur wie?



Birgit Zmrhal: Viele Menschen sind im Team erfolgreicher. Schließen Sie sich Leuten an, die die gleichen oder ähnliche Ziele verfolgen. Verabreden Sie sich, machen Sie feste Termine aus und beschränken Sie die Zeit, die Sie zum Erreichen des Ziels aufwenden möchten – den meisten Menschen fällt das Durchhalten dadurch leichter.

( oet )

