26. April 2017 Label für Outdoorkleidung Was steckt dahinter?



Zwei Label für Outdoorkleidung: Bluesign und Fair Wear Foundation (FWF).



Warm, robust, atmungsaktiv und wasserabweisend – das sind die Eigenschaften, die Funktionskleidung haben soll. Doch gerade die Wetterfestigkeit ist häufig mit einem hohen Einsatz an harter Chemie erkauft. Wem beim Kauf von Outdoorkleidung die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen vor Ort und Schadstofffreiheit wichtig sind, dem sollen bzw. wollen zwei Label weiterhelfen: Bluesign und Fair Wear Foundation (FWF). Was steckt jeweils dahinter?



Bluesign

Das seit dem Jahr 2000 von der Schweizer Firma Bluesign Technologies vergebene Label stellt derzeit die strengsten ökologischen Anforderungen an Textilien aus Kunstfasern – nicht nur am fertigen Bekleidungsstück, sondern auch bei der Textilveredelung wie beim Färben, Bedrucken oder Beschichten. Die gelabelten Produkte sollen ausschließlich Bestandteile enthalten und Prozesse durchlaufen, die für Umwelt und Mensch möglichst unbedenklich sind. Grundlage für die Bewertung sind ausführliche Listen mit kritischen oder verbotenen Fasern, Chemikalien, Hilfsmitteln und Farbstoffen. Die Grenzwerte sind im Vergleich zu anderen Labels anspruchsvoll und werden regelmäßig angepasst. Umweltschützer kritisieren aber, dass sich bezüglich der strittigen per- oder polyfluorierten Chemikalien noch Lücken in den Regulierungen finden. So sind langkettige Verbindungen zwar fast komplett verboten. Kurzkettige, ebenfalls umwelt- und gesundheitsgefährdende Substanzen jedoch als Alternative noch erlaubt. Die Überprüfung der Arbeitsabläufe orientiert sich an der besten verfügbaren Technik und bezieht sich auf Gewässerschutz, Ressourcenproduktivität, Arbeitssicherheit, Immissionsschutz sowie Verbraucherschutz. Mindestens alle drei Jahre werden die Unternehmen daraufhin überprüft, ob sie die Vergabekriterien einhalten. Kontrollen an den Produkten finden stichpunktartig statt. Mehr Infos: www.bluesign.com/de



Fair Wear Foundation (FWF)

Kernpunkt der Initiative mit Sitz in den Niederlanden ist es, die Sozialstandards für Arbeiter in der Textil- und Bekleidungsindustrie weltweit zu verbessern. Ökologische Kriterien und die Herkunft bzw. Herstellung der Rohstoffe sind nachrangig. Die Anforderungen der FWF orientieren sich an den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO): Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, keine Diskriminierung am Arbeitsplatz, Recht auf Vereinigungsfreiheit und kollektive Verhandlungen, Arbeits- und Gesundheitsschutz, existenzsichernde Löhne sowie rechtsverbindliche Arbeitsverhältnisse. Die Unternehmen müssen Kontrollsysteme für ihre Subunternehmer einführen. Die Produktionsstätten vor Ort werden von externen, unabhängigen Kontrolleuren überprüft. Darüber hinaus werden die Fortschritte der Mitgliedsunternehmen regelmäßig veröffentlicht und ihr Status in drei Kategorien bewertet: "führend", "gut" und "verbesserungswürdig". Die Fair Wear Foundation vergibt kein Siegel im eigentlichen Sinne. Mitgliedsunternehmen, die bei der Überprüfung und Bewertung besonders gut abgeschnitten haben, dürfen jedoch das FWF-Logo zu Werbezwecken nutzen. Aus der Outdoor- und Funktionskleidungsbranche haben sich etwa Jack Wolfskin, Haglöfs, Salewa, Schöffel, Mammut, Vaude, Deuter oder Odlo der Fair Wear Foundation angeschlossen. Mehr Infos (auf Englisch): www.fairwear.org

