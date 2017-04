Themen



Virtuelle Erziehungsberatung

Online Ratschläge einholen

Sich in punkto Erziehung an eine Beratungsstelle zu wenden, kann Mühe kosten. Schließlich gesteht man sich damit ein, ein Problem zu haben, das man alleine nicht in den Griff bekommt. Und über dieses Problem mit einem Fremden von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, fällt vielen schwer. Eine Alternative: die Onlineberatung. Vom heimischen Rechner aus sind Tipps und Anregungen nur ein paar Mausklicks entfernt. Mit einem selbst gewählten Nicknamen tauscht man sich in Gruppen- und Themenchats mit anderen aus oder nutzt die Einzelberatung per Mail. Die virtuellen Hilfsangebote haben eine Menge Vorteile, aber sie stoßen auch an Grenzen.

