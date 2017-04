Themen



Die Soja-Streitfrage

Besser als sein Ruf

Rund acht Millionen Menschen ernähren sich hierzulande vegetarisch, 1,2 Millionen Menschen leben vegan, schätzt der Vegetarier Bund Deutschland (VEBU). Inzwischen bietet der Handel eine Vielzahl an Alternativprodukten zu Fleisch & Co. an, vor allem aus Soja. Die eiweißreiche Bohne, ob nun als Tofu, als "Bratwürstchen" oder als Sojaschnetzel für eine Bolognese-Soße, ist eine beliebte Zutat auf so gut wie jedem vegetarischen Speiseplan. Mit dem steigendem Verzehr werden aber auch kritische Stimmen laut: Für Sojakulturen werden Regenwälder abgeholzt, Unmengen an Pestiziden verspritzt und gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut. Kann man sich Soja trotzdem schmecken lassen? Das ÖKO-TEST-Spezial beantwortet die wichtigsten Fragen.

