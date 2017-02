News

17. Februar 2017 Nachgefragt Start-up bietet Hilfe aus einer Hand



Die Onlineplattform Pflegix will Pflegebedürftige und Helfer zusammenbringen.

Foto: Pflegix



Pflegix, eine Onlineplattform für Pflege und Alltagshilfe, will dem demografischen Wandel mit einem praktischen Angebot begegnen. Das Start-up vermittelt in 14 Städten in Nordrhein-Westfalen sowie im Raum Frankfurt und Hamburg. Mitgründer Tim Kahrmann (rechts im Bild) erzählt, wie sich das Angebot von Anbietern wie www.betreut.de oder www.veyo-pflege.de unterscheidet.



ÖKO-TEST: Was ist Pflegix und an wen richtet sich Ihr Angebot?



Tim Kahrmann: Menschen, die Hilfe benötigen, finden über www.pflegix.de passende Unterstützung. Unter den registrierten Helfern befinden sich examinierte Pflegekräfte, Pflegehelfer, zertifizierte Seniorenbetreuer und Alltagsbegleiter, aber auch Haushalts- und Putzhilfen. Zu den Suchenden gehören nicht nur Senioren, sondern ebenso Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Einschränkungen, aber auch Familien und Berufstätige.



ÖKO-TEST: Gibt es im Internet nicht bereits genügend andere Angebote dafür?



Tim Kahrmann: Die Leistungen unserer Helfer sind flexibel auf die Bedürfnisse abstimmbar und komplementär zu den bestehenden Angeboten. So übernimmt in manchen Fällen beispielsweise der Pflegedienst die medizinische Versorgung, während sich unsere Helfer um den Haushalt kümmern oder stundenweise Gesellschaft leisten.



ÖKO-TEST: Welche Qualifikationen müssen Helfer haben und wie werden sie ausgewählt?



Tim Kahrmann: Wir versuchen die Schwelle für den Zutritt möglichst niedrig zu halten. Denn auch Menschen ohne klassische Qualifikationen bringen oft Fähigkeiten mit, die für andere nützlich sein können. Nehmen wir eine Hausfrau zum Beispiel, die sich etwas dazuverdienen möchte. Sie wird aus eigener Erfahrung wissen, wie man einen Haushalt führt – daher möchten wir grundsätzlich zunächst niemandem den Zutritt zu Pflegix versperren.



ÖKO-TEST: Wer garantiert für die Vertrauenswürdigkeit der vermittelten Helfer?



Tim Kahrmann: Wir implementieren eine Reihe von Maßnahmen und Verhaltensregeln, die eine sichere und vertrauenswürdige Interaktion ermöglichen. Im Zentrum stehen von uns entwickelte Vertrauenspunkte, mittels der wir die Vertrauenswürdigkeit abbilden. In diese Punkte spielen Faktoren mit ein, wie Bewertungen, die Häufigkeit von Buchungen oder hochgeladene Ausweise oder Zeugnisse, die wir prüfen. All diese Maßnahmen ersetzen jedoch nicht den persönlichen Eindruck, den sich die Suchenden vor Ort beim Kennenlernen machen können.



ÖKO-TEST: Was kostet Ihr Angebot und welche staatlichen Förderungen gibt es?



Tim Kahrmann: Anmeldung und Nutzung sind kostenlos. Bei erfolgreicher Vermittlung eines Helfers sowie Folgeaufträgen berechnen wir eine Servicegebühr in Höhe von zehn Prozent auf die erbrachte Leistung. Damit finanzieren wir den Betrieb unserer Plattform und bezahlen Ausgaben, wie die inbegriffene Haftpflichtversicherung. Alle Aufwendungen für Leistungen unserer Helfer sind mit 20 Prozent steuerlich absetzbar. Außerdem bietet die Pflegeversicherung Leistungen von bis zu 2.418 Euro pro Jahr an.

( oet )

