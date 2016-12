News

23. Dezember 2016 Abnehmen klappt ohne Fitnesstracker besser Studie der University of Pittsburgh



Das Abnehmen klappt ohne Fitnesstracker besser. Diesen Schluss lässt zumindest eine Studie der University of Pittsburgh zu.

Fitnesstracker helfen nur wenig beim Abnehmen. Darauf deutet eine Studie der University of Pittsburgh hin, an der 470 Menschen zwischen 18 und 35 Jahren mit einem Body-Mass-Index von 25 bis 40 teilnahmen. Die Teilnehmer absolvierten zunächst sechs Monate ein Abnehmprogramm. Dann erhielten alle eine Telefonberatung sowie Handynachrichten. Eine Hälfte dokumentierte Essgewohnheiten und körperliche Aktivitäten im Tagebuch. Die zweite Gruppe bekam stattdessen ein am Arm tragbares Gerät, das Energieverbrauch und Aktivitätslevel anzeigte. Zwar kam es in beiden Gruppen zu einem Gewichtsverlust. Dieser fiel in der Gruppe mit Tracker nach zwei Jahren deutlich geringer aus: Von im Schnitt 3,5 kg im Vergleich zur Gruppe ohne mit 5,9 kg.

