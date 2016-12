News

20. Dezember 2016 Holz mit weniger Feinstaub verbrennen Elektrostatischer Filter für Verbrennungsanlagen



Dank der Entwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie soll Holz mit weniger Feinstaub verbrennen.

Foto: Alexander Chaikin/Shutterstock



Forscher des Karlsruher Instituts für Technologie haben einen elektrostatischen Filter für Holzverbrennungsanlagen entwickelt, der die Staubemissionen bis zu 90 Prozent senkt. So können die strengeren Grenzwerte, die die Bundesimmissionsschutzverordnung seit 2015 fordert, eingehalten werden. Das Verfahren eignet sich für neue Kessel und zur Nachrüstung. Der Abscheider befindet sich direkt zwischen Heizkessel und Schornstein. Die Partikel werden im Rauchgas elektrostatisch aufgeladen und entladen sich in der Abscheidekammer an den Borsten einer Stahlbürste. Der gereinigte Rauch strömt weiter durch den Kamin. Der BINE Informationsdienst hat dazu die Projektinfo "Sauber heizen mit Holz" herausgegeben, die im Internet unter www.bine.info über die Menüpunkte Publikationen und Projektinfos zu finden ist.

( oet )

Links



