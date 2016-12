News

12. Dezember 2016 Schädliche Förderungen Kritik des Umweltbundesamts



Umweltschädliche Subventionen haben im Verkehrssektor einen Rekordwert erreicht, kritisiert das UBA.

Foto: Orlando_Stocker/Shutterstock



Umweltschädliche Subventionen des Staates müssten deutlich schneller abgebaut werden als bisher, das fordert das Umweltbundesamt (UBA). Laut UBA fördert der Staat jedes Jahr mit 50 Milliarden Euro Maßnahmen, die der Umwelt zum Teil in erheblichem Maße schaden. Der größte Anteil entfalle auf den Verkehrssektor mit 28 Milliarden Euro. Beispiel Dieselfahrzeuge: Pro Liter Kraftstoff zahlten ihre Halter 18,4 Cent weniger als Benzin, den Staat koste das 7,8 Milliarden Euro jährlich, rechnet das UBA vor. Selbst bei Abzug der höheren Kfz-Steuern für Diesel-Autos seien das rund eineinhalb Milliarden Euro vom Staat pro Jahr. Gefragt seien stattdessen aber viel stärkere Investitionen in den Rad- und Fußverkehr, in emissionsfreie Autos sowie Busse und Bahnen, argumentiert das Amt. Es schlägt vor, alle Subventionen auf ihre Umweltwirkungen hin zu überprüfen.

( oet )

