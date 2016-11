News

29. November 2016 Gesetzesentwurf für Gentechnik-Verbot Umweltverbände befürchten Ausnahmen



Das Kabinett hat ein neues Gentechnik-Gesetz verabschiedet.

Foto: AVAVA/Fotolia.com



Das Kabinett hat den vom Landwirtschaftsministerium vorgelegten Gesetzesentwurf zur nationalen Umsetzung von Gentechnik-Anbauverboten ("Opt-out") verabschiedet. Gentechnisch veränderte Pflanzen deutschlandweit zu verbieten, ist demnach erstens in der Zulassungsphase möglich – falls sowohl die Mehrheit der Bundesländer einem Verbot zustimmen als auch sechs Bundesministerien. Oder zweitens durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung, wofür die Bundesländer besondere Gründe vorlegen sollen. Greift keine dieser Möglichkeiten, sollen Länder den Anbau per Landesverordnung verbieten können. Umweltverbände kritisieren, dass die Hürden für ein nationales Verbot in der Zulassungsphase zu hoch seien.

( oet )

