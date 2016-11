News

23. November 2016 Schimmel rechtzeitig bekämpfen Mieter in der Pflicht



Tritt in der Wohnung Schimmel auf, ist der Mieter verpflichtet, dies umgehend dem Vermieter zu melden.

Foto: Lisa S./Shutterstock



Das Auftreten von Schimmel in einer Mietwohnung sollte dem Vermieter angezeigt und rechtzeitig bekämpft werden, sonst kann es teuer werden. In einem vor dem Amtsgericht Duisburg-Hamborn verhandelten Fall (Az. 7 C 274/13) war beim Auszug des Mieters an den Wänden ein starker Schimmelpilzbefall festgestellt worden. Ein Sachverständiger konnte keine baulichen Mängel als Ursache feststellen und sah den Mieter durch falsches Lüftungsverhalten als Verursacher an. Außerdem hatte dieser eine Undichtigkeit an seiner eigenen Spüle nicht beachtet. Das Ausmaß der Schäden war so groß, dass sie dem Mieter nicht verborgen geblieben sein konnten. Deshalb muss er für die Beseitigung sowie Nebenkosten fast 7.000 Euro zahlen.

( oet )

