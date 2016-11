Norwegischer Bio-Lachs darf derzeit nicht mit dem Bio-Siegel der EU gekennzeichnet werden. Das bestätigt die Europäische Kommission auf Anfrage von ÖKO-TEST. Da Norwegen der größte Importeur von Lachs nach Deutschland ist, könnte es deswegen zu einem Bio-Lachs-Engpass kommen. Hintergrund ist, dass Norwegen die entsprechende Erweiterung der EU-Öko-Verordnung noch nicht offiziell akzeptiert hat. In Norwegen gilt eine alte EU-Verordnung, in der es keine Vorschriften für Öko-Aquakulturen gab. Somit produzieren die norwegischen Bio-Aquakulturen nach nationalen Vorgaben, was übergangsweise erlaubt war. Dieser "Übergang" ist nun vorbei, wenn Norwegen Bio-Lachs liefern will, muss das Land die EU-Bio-Regeln wohl oder übel absegnen.

+ + + 03. November 2016 + + +

+ + + 02. November 2016 + + +

Gefragt - geantwortet: Ich habe gehört, dass Chiasamen ein guter Ei-Ersatz sein sollen. Stimmt das?

+ + + 02. November 2016 + + +

In der Bärchen-Wurst Vegetarische Mortadella von Reinert hat ÖKO-TEST überraschend DNA-Spuren von Schweinen entdeckt. Ein beauftragtes Labor wies die Rückstände über eine molekularbiologische Analyse nach.

+ + + 31. Oktober 2016 + + +

Tierische Produkte aus gentechnikfreier Fütterung sollen stärker gefördert werden. Niedersachsen plant dafür ein neues Label einzuführen, das dem Verbraucher signalisiert, dass das Produkt gentechnikfrei erzeugt wurde.

Aktuelle Themen

Grillwurst - In einer Charge werden bis zu Zehntausende Schweine verarbeitet, die auf Hunderten Höfen aufgewachsen sind. Warum das so ist, haben wir uns in einer Wurstfabrik angesehen. Und in einem der größten Schlachthöfe der Welt.



Bio-Mineralwasser - Wir haben acht verschiedene Bio-Mineralwasserflaschen getestet. Wie umweltfreundlich die hochpreisigen Produkte am Ende wirklich sind, hängt natürlich auch davon ab, wie weit entfernt von der Quelle man sie einkauft. Wir sind der Sache nachgegangen.



Kesselchips - Jeder snackt mal gerne, vor Allem Chips kommen auf einer Party oder in kleiner Runde zum Film gut an. Sind Kesselchips also wirklich der bessere Snack? Immerhin: Zwei von 19 Produkten können wir halbwegs guten Gewissens empfehlen.



Fleischersatzprodukte - Aus dem breiten Angebot an Fleischersatzprodukten wählten wir insgesamt 22 Speisen aus. Doch die Qualität ist dürftig. So enthalten etliche Produkte hohe Mineralölrückstände und zu viel Salz. Letztlich können wir nur ein Produkt wirklich empfehlen.