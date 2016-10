Tierische Produkte aus gentechnikfreier Fütterung sollen stärker gefördert werden. Niedersachsen plant dafür ein neues Label einzuführen, das dem Verbraucher signalisiert, dass das Produkt gentechnikfrei erzeugt wurde. Die Einführung des Labels baut auf dem Eiweißpflanzenprojekt des Landes auf. Das Projekt führte bisher dazu, dass sich die Anbauflächen für heimische Ackerbohnen oder Erbsen verdoppelt haben. So werde man unabhängiger von genmanipulierten Futtermitteln aus Übersee, sagte Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer in einer Pressemitteilung.

+ + + 31. Oktober 2016 + + +

+ + + 28. Oktober 2016 + + +

Ikea nimmt die mit "ungenügend" getesteten "B & B Pinky Donuts, tiefgefroren" aus dem Verkauf. Die Möbelkette reagierte damit auf eine Nachfrage der Verbraucherorganisation Foodwatch. Anlass ist unser Test aus dem Oktober.

+ + + 19. Oktober 2016 + + +

Politiker und Wissenschaftler diskutieren derzeit kontrovers eine neue Methode, Gene zu verändern: CRISPR/Cas. Wie funktioniert die Methode und wodurch unterscheidet sie sich von bisherigen gentechnischen Verfahren? Wir haben nachgefragt.

+ + + 18. Oktober 2016 + + +

Das millionenfache Töten männlicher Küken erhitzt weiter die Gemüter. NRW gibt nicht auf – trotz der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster.

