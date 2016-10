News

21. Oktober 2016 Patientenverfügung muss konkret sein Urteil des BGH



Eine Patientenverfügung muss laut BGH-Urteil konkret sein.



Eine Patientenverfügung mit dem Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen darf nicht zu schwammig formuliert sein. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden (Az. XII ZB 61/16). Demnach sei eine solche Verfügung nur bindend, "wenn ihr konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden können", so die Richter. Aufforderungen, bei schlechten Therapiechancen ein würdevolles Sterben zu ermöglichen, oder Aussagen, man wünsche keine lebenserhaltenden Maßnahmen, seien zu allgemein. "Die erforderliche Konkretisierung kann durch die Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder die Bezugnahme auf ausreichend spezifzierte Krankheiten oder Behandlungssituationen erfolgen", so das Urteil. Verbrauchern wird daher geraten, ihre Patientenverfügungen von Fachanwälten oder Hospizvereinen prüfen zu lassen.

( oet )

