News

15. September 2016 Gefragt - geantwortet Desinfektionsmittel im Fitnessstudio



Desinfektionsmittel belasten die Umwelt, können Allergien auslösen und Resistenzen fördern.

Foto: fotos-v/iStock/Thinkstock



Ist es wirklich nötig, Geräte im Fitnessstudio nach Gebrauch mit Desinfektionsmittel zu säubern?



In vielen Fitnessstudios stehen Behälter mit Desinfektionsmitteln bereit, mit denen Nutzer die Geräte vor oder nach Gebrauch reinigen können oder – je nach Hausordnung – sogar müssen. Wegen des Schweißes, der an Griffen oder anderen Geräteteilen klebt, sind die meisten Besucher auch gerne dazu bereit. Experten, etwa vom Freiburger Beratungszentrum für Hygiene (BZH), stellen jedoch klar, dass eine Reinigung mit umweltverträglichen Putzmitteln vollkommen ausreichend sei. Ein Infektionsrisiko sei in einem Fitnessstudio unter normalen Bedingungen grundsätzlich nicht höher als in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Kaufhäusern. Schlimmstenfalls drohe mal eine Erkältung. Schweiß enthalte keine besonders hohe Konzentration an Keimen; bei Kontakt mit gesunder Haut fänden die meisten Erreger ohnehin keinen Nährboden. Desinfektionsmittel hingegen belasten die Umwelt, können Allergien auslösen und Resistenzen fördern.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet