Themen



Seite 1/9 Seite 1/9 24. August 2016

So duftet die Natur

Die Welt der Naturparfüms

Foto: Nataliia Melnychuk/Shutterstock

Orientalisch oder blumig, ledrig oder frisch: Parfüms begleiten uns im Alltag auf Schritt und Tritt, sie sprechen unsere Gefühle an und wecken Erinnerungen. Was da in unsere Nasen steigt, ist allerdings nicht der natürliche Duft von Rosen, Lavendel oder Jasmin. Vielmehr riechen wir in den allermeisten Fällen nur den synthetischen Nachbau aus der Großproduktion. Doch die Auswahl an Alternativen wächst. Immer mehr Naturkosmetikhersteller nehmen Parfüms in ihr Sortiment auf, die mit echten Naturrohstoffen produziert werden. Die sind sogar meist billiger als die Flakons von Edelmarken wie Chanel, Boss & Co. Und das, obwohl die konventionelle Duftindustrie preiswerter produzieren kann.

Inhaltsverzeichnis



Seite 1/9 Seite 1/9

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet