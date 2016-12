Themen



Das Konzept Carsharing

Auf der Überholspur

Für viele junge Menschen ist das Auto kein Statussymbol, sondern ein Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Trotzdem: Mehr als 45 Millionen Pkws sind derzeit in Deutschland zugelassen. Rechnet man zusammen, was das geliebte Auto vor der Haustür im Jahr an Sprit, Wartungs- und Versicherungskosten verschlingt – von der Anschaffung ganz abgesehen –, stellt sich schnell die Frage, wie wirtschaftlich das eigene Gefährt ist. Carsharing lautet die Alternative. Rund 1.260.000 Nutzer zählte der gleichnamige Bundesverband Anfang des Jahres. Die Fahrzeuge von DriveNow, Flinkster, Cambio & Co. parken in größeren Städten an fast jeder Ecke und sind schnell gebucht. Wer mit dem Konzept liebäugelt, sollte einige Punkte beachten.

