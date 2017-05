Testberichte



Seite 1/7 Seite 1/7 ÖKO-TEST Juni 2017

Kokosprodukte

Eine harte Nuss

Im Lebensmittelhandel stehen sie Reihe an Reihe: Produkte aus der Kokosnuss. Man könnte glatt den Eindruck gewinnen, es gäbe nichts, was nicht aus der Tropenfrucht herzustellen wäre. Aber überzeugen die Produkte auch beim Schadstofftest? Knapp die Hälfte schon. Kokosraspel haben dabei die Nase vorn.

Türkisfarbenes Meer, weißer Strand, grüne Palmen: Kaum ein Lebensmittel passt so gut zu unserem Südseetraum wie die Kokosnuss. Und nicht nur das: Superfoodprodukte aus Kokosnuss gelten als besonders gesund. Zu recht? Bevor wir diese Frage klären (siehe Kasten: Gesundheitlicher Hype), gibt es erst einmal einen kleinen Überblick über die Vielzahl der Erzeugnisse in den Supermarktregalen:



Kokosraspel bzw. Kokoschips



Was ist es? Der Klassiker unter den Kokosprodukten ist entweder fein geraspeltes oder grob gehobeltes Fruchtfleisch. Die Hersteller trocknen die Kokosraspel und -chips noch vor Ort und schicken sie dann meist per Schiff auf die lange Reise.



Was lässt sich damit machen? Sowohl Desserts als auch Kuchen und Müsli bekommen durch sie eine exotische Note. Allerdings können die Produkte aufgrund ihres hohen Fettgehalts schnell ranzig werden. Lagern Sie sie deshalb kühl, trocken, luftdicht und dunkel.



Kokosmilch



Was ist es? Kokosmilch ist aus der asiatischen Küche nicht wegzudenken. Das Fruchtfleisch wird gestückelt und unter Zugabe von Wasser ausgepresst. Je mehr Wasser hinzugegeben wird, desto fettärmer ist schließlich die Milch.



Was lässt sich damit machen? Kokosmilch ist Zutat in Currys, Eintöpfen und anderen Wok-Gerichten. Interessant ist sie darüber hinaus als Sahneersatz - nicht nur für Veganer. Kokosmilch hat rund ein Drittel weniger Kilokalorien als Sahne. Steht die Milch eine längere Zeit im Speiseregal, schwimmt das enthaltene Fett oben. Vor dem Gebrauch deshalb gut umrühren und eventuell etwas erwärmen, dann vermischt sich die Milch wieder gleichmäßig.



Kokosmus



Was ist es? Für die Herstellung des Kokosmuses zermahlen Maschinen das frische Fruchtfleisch, bis es eine cremige Konsistenz hat. Das ergibt einen besonders intensiven Geschmack.



Was lässt sich damit machen? Bei Kühlschranktemperaturen ist das Mus sehr fest und wird auch als Kokosbutter bezeichnet. Etwa 60 Prozent Fett machen aus Kokosmus aber einen sehr kalorienreichen Brotaufstrich. Besser eignet es sich zum Verfeinern von Soßen.

Inhalt



Seite 1/7 Seite 1/7

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet