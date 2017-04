Testberichte



Pflege-Zusatzversicherungen

Oft ein teurer Flop

Ein privater Pflegezusatzschutz bleibt auch nach der neuesten Reform wichtig. Denn trotz höherer staatlicher Leistungen müssen Betroffene mit einer großen finanziellen Lücke rechnen.

Wer einen Teil seiner körperlichen oder geistigen Fähigkeiten verliert, hat das Recht auf Geld vom Staat. Je nach Schwere der Einschränkung erhalten die Betroffenen eine Einstufung in einen Pflegegrad. Je höher die Einstufung, desto mehr Geld zahlt der Staat. Insgesamt gibt es seit Anfang 2017 fünf Pflegegrade statt bisher drei Pflegestufen. Wer nur sehr "gering" in seinem Alltag eingeschränkt ist, bekommt Pflegegrad 1. Wer "erheblich" in seiner Selbstständigkeit oder Fähigkeiten eingeschränkt ist, erhält bereits den Pflegegrad 2. Schwerste Einschränkungen mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung führen zur höchsten Stufe, dem Pflegegrad 5.



Doch der gesetzliche Schutz bleibt eine "Teilkaskoabsicherung". Wer beispielsweise in Düsseldorf im historischen Kaiserswerth im "Stammhaus" der Diakonie gepflegt werden möchte, muss je nach Pflegestufe pro Monat für den Heimaufenthalt zwischen 4.949 und 3.334 Euro zahlen. Trotz staatlicher Leistungen liegt der Eigenanteil bei bis zu 3.210 Euro pro Monat, wie eine Übersicht des Pflegefinders der Betriebskrankenkassen zeigt



(www.bkk-pflegefinder.de).



Da geht nicht nur die Rente drauf. Auch die Ersparnisse dürften bald aufgebraucht sein. Betroffene werden dann zum Sozialfall. Das Sozialamt trägt zwar erst einmal die notwendigen Restkosten. Es kann sich aber seine Auslagen von unterhaltspflichtigen Kindern zurückholen. Wer sein Vermögen oder das seiner Familienangehörigen schützen möchte, sollte also eine private Pflegeversicherung abschließen.



Besonders flexibel ist die Pflegekostentagegeldversicherung. Hier kann der Pflegebedürftige das Geld nach eigenem Gutdünken einsetzen. ÖKO-TEST hat jetzt 139 Tarife von 31 Assekuranzen unter die Lupe genommen. Untersucht wurden Angebote für 35- und 65-jährige Erwachsene sowie für einjährige Kinder. Für Kinder sollte in Pflegegrad 5 mindestens ein Tagegeld von 100 Euro und für Erwachsene von 60 Euro zur Verfügung stehen.

