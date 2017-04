Testberichte



LED-Lampen

Licht und Schatten

Retrofits, also LED-Lampen mit Schraubgewinde, haben die ersten Kinderkrankheiten hinter sich. Ihre Energieersparnis kann sich sehen lassen. Lichtqualität und Helligkeit sind aber noch verbesserungswürdig, wie unser Test zeigt.

Von Zinnsoldaten über edle Kosmetikverpackungen hin zur Produktion von LED-Leuchtmitteln? Das gibt’s. Um immer wieder am Markt zu bestehen, zeigte sich die 1830 als Zinngießerei in Marburg gegründete Firma Seidel wandlungsfähig. Als Aluminium zunehmend Zinn als Werkstoff ablöste, verlagerte der Hersteller sein Geschäft auf medizinisches Zubehör und später unter anderem auf Teile edler Parfümflakons und anderer Kosmetikverpackungen. Vorläufiger Schlusspunkt sind Lampen - made in Germany.



Dem Geschäftsführer und Inhaber der Firma, Dr. Andreas Ritzenhoff, ist auf der Messe Light & Building in Frankfurt quasi ein Licht aufgegangen. Er hat sich gewundert, warum die angebotenen LED-Lampen mit Aluminiumkühlkörpern so schwer waren: "Das können wir besser, das geht auch mit weniger Materialeinsatz" - davon war er überzeugt. So fing er an, sich mit einer für ihn neuen Technologie zu beschäftigen.



Sein Ziel ist eine materialeffiziente Massenfertigung von LED-Leuchtmitteln am Standort Deutschland - aus ökologischen Gründen. "Der internationale Schiffsverkehr ist einfach ein super Klimavergifter, der Millionen Tonnen CO2 produziert." Die Firma verwendet nun dünne gefaltete Bleche statt massive Alukörper. Dadurch, so Ritzenhoff, lassen sich bis zu 60 Prozent Gewicht und jährlich 260 Tonnen Aluminium einsparen.



LED-Lampen sind mittlerweile ein wichtiger Markt. Nicht jeder Verbraucher leistet sich gleich eine neue LED-Leuchte, also ein Gehäuse mit Leuchtmittel, das speziell für diese neue Technologie entwickelt wurde. Deshalb spielen weiterhin die sogenannten Retrofits mit herkömmlichen Schraubgewinden von Glühlampen eine große Rolle, die problemlos in die alten Fassungen eingeschraubt werden können. Nach dem Aus für die Glühlampe - 2011 war Schluss mit der gängigen 60-Watt-Birne - wurden zunächst die Energiesparlampen als Heilsbringer fürs Klima angepriesen. Mittlerweile spielen sie zum Glück keine Rolle mehr, denn sie waren wirklich keine Alternative, wie ÖKO-TEST in eigenen Tests zeigte.

