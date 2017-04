Nachwirkungen



Hustensaft ohne Propylparaben

Den Pädiamuc Saft von Pädia hatten wir zuletzt mit "gut" bewertet (ÖKO-TEST Jahrbuch Kinder und Familie für 2016), aufgrund der durch Studien nur unterstützend belegten Wirksamkeit sowie Propylparaben. Für diesen Stoff gibt es Hinweise, dass er hormonell wirkt. Zumindest in puncto Inhaltsstoffe hat Pädia nachgebessert. Der Schleimlöser enthält inzwischen statt Propylparaben Benzoesäure, was wir in Hustenmitteln nur dann abwerten, wenn ein Mittel auch für Kinder unter zwei Jahre ausgelobt ist. Dies ist hier nicht der Fall. Insofern verbessert sich das Testergebnis Hilfsstoffe des Pädiamuc Safts von "gut" auf "sehr gut". Das Gesamturteil bleibt jedoch aufgrund der unverändert nicht optimal belegten Wirksamkeit bei "gut". 100 Milliliter kosten 3,99 Euro.



Gesamturteil bleibt "gut"

