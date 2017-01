Testberichte



Jahrbuch Kleinkinder 2017 Jahrbuch Kleinkinder 2017

Kinderteppiche

Das Spiel ist aus

Kinderteppiche laden Kinder zum Toben und Träumen ein. Im Test überzeugte die Qualität der meisten Matten. In einigen Teppichen stecken allerdings problematische Inhaltsstoffe.

Straßen, Bauernhöfe, Comic-Helden und ganze Ritterburgen: Motivmatten machen das Kinderzimmer gemütlich und laden zum Toben und Träumen ein. Bei all den Vorzügen vergessen Eltern schnell, um was für ein sensibles Produkt es sich handelt. Kleinkinder sabbern auf den Matten, der Nachwuchs liegt beim Spielen oft stundenlang darauf, reibt Arme und Handflächen über die Fasern, kann so Schadstoffe über Haut und Mund aufnehmen. Welche verboten sind und wie viel drin sein darf, steht allerdings nicht klar fest. Denn Kinderteppiche sind nicht eindeutig Spielzeug, für das die EU-Spielzeugrichtlinie gilt: "Teppiche werden dann zu einer Spielware, wenn ein Spielwert vorliegt. Das ist bei einem Teppich mit abgebildeten Straßen der Fall. Ein Teppich, der nur ein dekoratives Bild aufweist, ist keine Spielware", erklärt Achim Ginkel vom Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz.



Was derzeit alles in Kinderteppichen steckt und ob sich die Matten elektrostatisch aufladen lassen, haben wir geprüft und zehn Produkte in die Labore geschickt.



Das Testergebnis



Wir können sechs Produkte mit der Note "gut" empfehlen. Doch zwei Teppiche rasseln aufgrund der darin nachgewiesenen Inhaltsstoffe mit "ungenügend" durch unsere Prüfungen.



Der spanische Hersteller Lorena Canals preist seinen Kinderteppich Casita im Netz schlicht falsch als "schadstofffrei" an: Unser Labor fand Anilin in großen Mengen in der Matte. Der Farbstoffbestandteil steht bisher "nur" unter Verdacht, bei Hautkontakt über längere Zeiträume für Blasenkrebs zu sorgen. Es existiert deshalb kein gesetzlicher Grenzwert.



In der Rückseite des Jako-O Spielteppich Ritter wies das von uns beauftragte Labor den fortpflanzungsschädigenden Weichmacher DEHP nach - in einem Gehalt unterhalb des Grenzwerts, der für Spielzeug gilt. Zudem enthält der Teppich DEHT. Ob der Weichmacherersatz gesundheitlich unbedenklich ist, ist nicht zweifelsfrei geklärt.



Um ein Sensibilisierungsrisiko für eine Latexallergie möglichst niedrig zu halten, sollte ein Kinderteppich gänzlich frei von Latexproteinen sein. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn es Schleich und Ikea nicht gelingt, ihre Teppiche ohne die Eiweiße zu produzieren.



Unseren Praxistest bestehen so gut wie alle Teppiche. Von keinem löste sich Farbe in Schweiß- oder Speichelsimulanzien. Nur einer fällt in puncto Elektrostatik auf. Wer Handflächen und Schuhe auf dem Jako-O Spielteppich Ritter reibt, kann ihn mit 2.000 Volt Spannung laden. Viel zu viel fürs Kinderzimmer.

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet