Portionspäckchen mit Fruchtgetränken sind beliebt für Schule und Freizeit. Leider stecken darin nicht so viel Obstanteile, dafür oft zusätzlicher Zucker und zum Teil Aromen. An zwei Produkten haben wir wenig auszusetzen.

Mit richtigem Obst kann Fruchtsaft zwar nicht mithalten. Doch immerhin steckt in ihm noch einiges an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. ÖKO-TEST hat 17 verschiedene Trinkpäckchen für Kinder eingekauft, um sich einmal genauer anzuschauen, wie viel Frucht, Zucker und Aromen in den Getränken stecken.



Das Testergebnis



Fünf der Trinkpäckchen schneiden mit "sehr gut" oder "gut" ab, der überwiegende Teil davon Bio-Produkte. Unter den konventionellen Erzeugnissen gibt es nur ein "sehr gutes" Produkt. Sie alle bieten sich als gelegentliche, schnelle und bequeme Alternative zu einer Obstportion an.



Fast alle "sehr guten" und "guten" Produkte haben einen Fruchtgehalt von 50 Prozent und mehr. Allein das Hipp Bio-Apfel mit stillem Wasser, Erfrischungsgetränk enthält nur 33 Prozent Fruchtkonzentrat. Es bekommt von uns trotzdem ein "sehr gut", da es sich ohne Zusatz von Zucker oder Aromen als guter Durstlöscher anbietet. Aber ganz gleich, ob wenig oder viel Frucht: In allen Testprodukten steckt zumindest so viel Saft, wie auf der Packung angegeben. Das von uns beauftragte Labor fand keine Abweichungen zwischen deklariertem und analysiertem Fruchtsaftgehalt.



Die Säfte mit schlechteren Ergebnissen liegen meist bei nur 12 bis 20 Prozent Fruchtgehalt. Sie gleichen den fehlenden Fruchtgeschmack mit vielen Zusätzen aus.



Fast alle Säfte haben hohe Zuckergehalte. Bis zu 20,3 Gramm stecken in einem 200-Milliliter-Trinkpäckchen - das entspricht fast sieben Zuckerwürfeln. Für Zucker haben wir nicht per se Minuspunkte verteilt, sondern uns genauer angeschaut, woher er stammt. Obst ist von Natur aus süß; ein Produkt, das tatsächlich nur aus dem Saft der Früchte und aus Wasser besteht, sollte nicht abgewertet werden. Den meisten Produkten ist allerdings noch zusätzlich Zucker oder ein anderes Süßungsmittel (Fructose-Glucose-Sirup, Oligofructose, Traubensüße, Steviolglycoside) zugesetzt, vor allem denjenigen mit niedrigem Saftanteil. Dafür gibt es Abwertungen um eine Note, bei mehr als 20 Gramm pro 200 Milliliter Gesamtzucker um zwei Noten. Positiv zu vermerken ist: Die Anbieter versuchen zumindest nicht zu tricksen: Die Produkte enthalten nicht mehr Zucker als angegeben, wie die Laboranalyse zeigt.

