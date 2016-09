Testberichte



Zusatzversicherungen, Krankenhaus

Gesundheitsschutz de luxe

Zusatzversicherungen für das Krankenhaus können die Genesung fördern. Doch sie können auch zusätzlich Stress machen, denn es gibt große Leistungs- und Preisunterschiede.

Über 19 Millionen Behandlungsfälle im Krankenhaus gab es 2014. Im Schnitt dauerten sie 7,4 Tage. Wer ernsthaft krank ist, muss deutlich länger im Krankenhaus bleiben. Nach schweren Unfallverletzungen sind es beispielsweise durchschnittlich 33 Tage, wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft feststellt. Üblicherweise in einem Mehrbettzimmer.



Wer privat vorsorgt, liegt dagegen im Einzelzimmer und wird vom persönlich ausgewählten Arzt behandelt. Das dürfte die Genesungslage deutlich verbessern. In der Praxis zeigt sich beispielsweise, dass Privatstationen im Vergleich zum Kassenbereich deutlich moderner sind und das Personal weniger unter Stress steht.



Für eine bessere Unterkunft im Krankenhaus und die Behandlung durch den Chefarzt zahlten die Assekuranzen 2014 laut Verband der Privaten Krankenversicherer (PKV) insgesamt 2,9 Milliarden Euro. Jeder Kassenpatient kann selbstverständlich aus eigener Tasche solche "Wahlleistungen" hinzukaufen. So verlangt das Düsseldorfer Florence-Nightingale-Krankenhaus für ein Einzelzimmer einen täglichen Zuschlag von bis zu 156 Euro pro Tag, für das Zweibettzimmer sind es bis zu 79 Euro. Während solche Kosten noch überschaubar sind, geht die Chefarztbehandlung richtig ins Geld - insgesamt entfallen über 80 Prozent der Kosten für Wahlleistungen auf Arzthonorare.



Die Rahmenbedingungen für die Wahlleistungen hat der Gesetzgeber im Krankenhausentgeltgesetz festgelegt. "Hieraus resultieren feste Regeln, die weder Versicherungen, noch Krankenhäuser selbst außer Kraft setzen können", stellt Prof. Thomas Kolb fest, Gesundheitsökonomie an der Business School in Wiesbaden. "So darf niemals eine Kopplung zwischen Zimmer und Arzt erfolgen. Der Patient muss beide Leistungen frei voneinander wählen können", erläutert der Wissenschaftler. Das bestätigt die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Allerdings erleben Patienten immer wieder, dass gerade kein Zimmer frei ist, wenn sie nur eine bessere Unterbringung und keinen Chefarzt wollen. Hinter vorgehaltener Hand bestätigen dies Berliner Krankenhausexperten.

