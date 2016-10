Testberichte



Mittel gegen Harnwegsinfektionen

Tröpfchen für Tröpfchen

Wir haben 36 freiverkäufliche Mittel gegen Blasenentzündungen getestet und waren besonders über die Qualität der Arzneitees überrascht: Die meisten Blasen- und Nierentees erhalten schlechte Noten, weil sie auffallend hoch mit Pflanzengiften belastet sind.

Früher hatte eine der für Helen Schneider schönsten Nebensachen der Welt oft eine unangenehme Nebenwirkung: Ein bis zwei Tage nach dem Sex spürte sie stechende Schmerzen beim Wasserlassen und einen plötzlichen und häufigen Drang auf die Toilette zu gehen. Alles Symptome, die auf eine Blasenentzündung hinweisen. Jedes Mal verschrieb ihr der Hausarzt ein Antibiotikum. Bis zum nächsten Mal. Das änderte sich erst, als Schneider mit einer Freundin über ihre wiederkehrenden Blaseninfekte sprach und diese ihr den Rat gab, unmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr die Blase zu leeren. Der letzte Blaseninfekt nach dem Sex - auch als Honeymoon-Zystitis bezeichnet - ist bei der jungen Frau nun schon lange her.



Das Risiko für eine Blasenentzündung ist von Frau zu Frau verschieden: Auslöser kann eine Liebesnacht wie auch eine Unterkühlung sein, etwa durch nasse Badesachen. Bei anderen fördert die Verhütungsmethode mit einem Diaphragma und mit einem spermienabtötenden Verhütungsmittel die Entzündung. Auch Frauen in den Wechseljahren, die eine trockene Scheide und eine veränderte Scheidenflora plagt, können des öfteren unter einer unkomplizierten Zystitis leiden. So wird die Infektion der unteren Harnwege medizinisch genannt.



In der Regel verursachen Enterobakterien wie E. Coli, die eigentlich den Darm besiedeln, einen Harnwegsinfekt. Beim Sex oder durch Abwischen des Pos in Richtung Scheide können sie in die Harnröhre gelangen und bis zur Blase aufsteigen. Das passiert bei Frauen wesentlich häufiger als bei Männern, da ihre Harnröhre nur drei bis vier Zentimeter lang ist. In der Harnblase heften sich die Eindringlinge an die Schleimhaut, vermehren sich und entzünden so das Gewebe.



Nach der medizinischen Leitlinie zu unkomplizierten Harnwegsinfektionen bei Erwachsenen wird eine Blasenentzündung im Standardfall mit einer antibiotischen Kurztherapie behandelt. "Ihre Dauer ist von der Art des Antibiotikums abhängig", erklärt Professor Florian Wagenlehner vom Uniklinikum Gießen. "Beim Antibiotikum Fosfomycin reicht beispielsweise eine Einmalgabe, während die Kurztherapie mit Nitrofurantoin drei bis fünf Tage dauert." Der Urologe ergänzt: "Unter Umständen ist aber auch eine rein symptomatische Behandlung der Schmerzen möglich." In der Regel heilt eine unkomplizierte Zystitis ohne Probleme aus. Manchmal kommen zu den normalen Beschwerden einer Blasenentzündung weitere Symptome hinzu wie Schmerzen in der Nierengegend und Fieber. Dann könnte eine Nierenbeckenentzündung vorliegen. Diese ist zwar selten, sie sollte aber zügig behandelt werden.

