An der Deutsche Sporthilfe Sportlerschorle Apfel-Johannisbeere, zuletzt veröffentlicht im Ratgeber Kosmetik 6/2016, kritisierten wir unter anderem einen zu hohen Gehalt an gelösten Teilchen. Das Getränk ist daher als hyperton einzustufen und die Auslobung "isotonisch" somit nicht korrekt. Weil der Hersteller Rhönsprudel ankündigte, den Gehalt künftig richtig einstellen zu wollen, ließen wir die Schorle noch einmal überprüfen. Das Produkt enthält jedoch immer noch zu viele gelöste Teilchen. Als Erklärung führt Rhönsprudel erneut natürliche Schwankungen der verwendeten Direktsäfte aus Apfel und Johannisbeere an. Das Produkt werde derzeit jedoch nur noch abverkauft, so der Hersteller. Was wir noch kritisierten, ist der für Sportlergetränke zu niedrige Natriumgehalt. Kostenpunkt: 0,85 Euro pro 750 Milliliter. Gesamturteil bleibt "befriedigend"

+ + + 28. September 2016 + + +

Gefragt – geantwortet: Ist Kokosblütenzucker wirklich gesünder als herkömmlicher Zucker?

+ + + 26. September 2016 + + +

Aldi will in Sachen Bio und Fairtrade offenbar vorangehen: Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd haben sich verpflichtet, den Anteil an zertifiziertem Kaffee bis Ende 2020 in Deutschland auf 50 Prozent der Rohkaffeemenge anzuheben.

+ + + 23. September 2016 + + +

Blaues Meer im Hintergrund, davor ein griechischer Salat mit Käse und Oliven, daneben eine Karaffe Olivenöl und der griechisch klingende Name "Patros in Öl" – alles deutet auf der Verpackung auf griechischen Schafskäse in Olivenöl hin. Stimmt aber nicht.

+ + + 08. September 2016 + + +

Wer Tipps für vegane Restaurants oder zumindest Restaurants mit einem ansehnlichen veganen Angebot in seiner Nähe sucht, ist auf www.veganblog.de/restaurants gut aufgehoben.

