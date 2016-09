Tagein, tagaus, Dutzende Lastwagen, voll mit kalter, süßer Fracht: Im beschaulichen Heppenheim am Rande des Odenwalds läuft eine der größten Eismaschinen Europas. Das Werk gehört dem weltweit führenden Eisverkäufer: Unilever. Jährlich fallen dort nach eigenen Angaben mehr als 1,5 Milliarden Portionen der Marke Langnese vom Band - mit Calippo und Flutschfinger auch bekannte Kinderprodukte. Die Lebensmittelkonzerne Unilever und Nestlé dominieren das Geschäft. Laut den Marktanalysten Euromonitor verkaufen sie hierzulande allein ein Drittel des abgepackten Speiseeis. Mit fünf weiteren Firmen vertreiben sie dem Verband der Deutschen Süßwarenindustrie zufolge mehr als 80 Prozent. 2015 setzte die Branche demnach bundesweit rund zwei Milliarden Euro um. Ganze 6,4 Liter Fabrikeis verputzten die Deutschen pro Kopf - rund 192 Kugeln. Einzelware aus Tankstellen und Kiosken macht davon jährlich nur einen Bruchteil aus. Das Gros schlecken Erwachsene und vor allem der Nachwuchs aus Haushalts- und Multipackungen. Aber gibt es das überhaupt, Kindereis? Nein, erklärt die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA). Kindereis, so die Experten, sei eine reine Fantasiebezeichnung für Speiseeis, das den Nachwuchs durch bunte Aufmachungen oder auffällige Färbung ansprechen soll. Derartige Produkte unterliegen laut LUA den gleichen rechtlichen Vorschriften wie Speiseeis. Sie könnten zwar den Eindruck erwecken, besonders für die Kinderernährung geeignet zu sein. Es existierten aber keine speziellen Vorgaben. Das hält die Industrie nicht ab, etwa mit bunten Siegeln, Eltern vorgeblich kindgerechte Portionen, Kalorien- und Zuckermengen zu garantieren. Gesundes Eis, das ist jedoch per se ein schwieriges Unterfangen: "Eis ist eine Süßware. Süßwaren enthalten in der Regel viel Energie in Form von Zucker und eventuell auch Fett, aber kaum lebensnotwendige Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe", stellt Professorin Sabine Ellinger von der Hochschule Niederrhein klar. Die hohe Energiedichte von Eis sei daher grundsätzlich ungünstig, weil man vergleichsweise viel davon essen müsse, bis man satt sei, so die Ernährungswissenschaftlerin. Eis zähle daher wie andere Süßwaren zu den geduldeten Lebensmitteln oder auch Extras. "Klar, Kinder lieben sie, brauchen sie aber eigentlich nicht", sagt auch Isabelle Keller von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ihr Anteil sollte daher nicht mehr als zehn Prozent des täglichen Energieverbrauchs betragen. Entscheidend sei ihre Einbettung in eine ausgewogene, vollwertige Ernährung und das Erlernen eines maßvollen Umgangs.

+ + + 26. September 2016 + + +

Aldi will in Sachen Bio und Fairtrade offenbar vorangehen: Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd haben sich verpflichtet, den Anteil an zertifiziertem Kaffee bis Ende 2020 in Deutschland auf 50 Prozent der Rohkaffeemenge anzuheben.

+ + + 23. September 2016 + + +

Blaues Meer im Hintergrund, davor ein griechischer Salat mit Käse und Oliven, daneben eine Karaffe Olivenöl und der griechisch klingende Name "Patros in Öl" – alles deutet auf der Verpackung auf griechischen Schafskäse in Olivenöl hin. Stimmt aber nicht.

+ + + 08. September 2016 + + +

Wer Tipps für vegane Restaurants oder zumindest Restaurants mit einem ansehnlichen veganen Angebot in seiner Nähe sucht, ist auf www.veganblog.de/restaurants gut aufgehoben.

+ + + 07. September 2016 + + +

Bauern profitieren von Bio-Anbau: Die Umstellung von konventionellen auf ökologischen Mais- und Bohnenanbau beschert kenianischen Landwirten deutlich höhere Einkommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine 2007 begonnene Langzeitstudie.

Aktuelle Themen

Grillwurst - In einer Charge werden bis zu Zehntausende Schweine verarbeitet, die auf Hunderten Höfen aufgewachsen sind. Warum das so ist, haben wir uns in einer Wurstfabrik angesehen. Und in einem der größten Schlachthöfe der Welt.



Bio-Mineralwasser - Wir haben acht verschiedene Bio-Mineralwasserflaschen getestet. Wie umweltfreundlich die hochpreisigen Produkte am Ende wirklich sind, hängt natürlich auch davon ab, wie weit entfernt von der Quelle man sie einkauft. Wir sind der Sache nachgegangen.



Kesselchips - Jeder snackt mal gerne, vor Allem Chips kommen auf einer Party oder in kleiner Runde zum Film gut an. Sind Kesselchips also wirklich der bessere Snack? Immerhin: Zwei von 19 Produkten können wir halbwegs guten Gewissens empfehlen.



Fleischersatzprodukte - Aus dem breiten Angebot an Fleischersatzprodukten wählten wir insgesamt 22 Speisen aus. Doch die Qualität ist dürftig. So enthalten etliche Produkte hohe Mineralölrückstände und zu viel Salz. Letztlich können wir nur ein Produkt wirklich empfehlen.