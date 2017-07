News

Bundesweit waren 2016 etwas mehr als 7,4 Millionen Menschen als Stammzellspender registriert – so viele wie noch nie. Davon seien rund fünf Millionen in der Spenderdatei DKMS hinterlegt, teilte das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland mit. Weltweit habe die DKMS mehr als 7.000 Spender an Blutkrebspatienten vermittelt, auch das sei ein neuer Rekord.



Wer Stammzellen spenden möchte, findet Informationen auf www.zkrd.de.





