News

21. Juli 2017 Laserdruck statt Plastikmüll Pilotprojekt bei Rewe



Laserdruck statt Plastikmüll: Rewe hat ein Pilotprojekt gestartet.

Foto: Rewe Group



Rewe will Verpackungsmaterial sparen und hat dazu eigenen Angaben zufolge ein Pilotprojekt gestartet, bei dem ein Laser die Schalen von Bio-Obst und -Gemüse beschriftet. Dadurch fallen Plastikverpackungen weg. Die ersten gekennzeichneten Produkte waren Süßkartoffeln und Avocados. Allgemein sei das "natürliche" Labeling bei allen Früchten möglich – ob die Schale mitgegessen wird oder nicht. Die Prozedur habe keinen Einfluss auf das Produkt, da der Laser ausschließlich auf der ersten Schicht der Schale arbeite, so Rewe. Das Unternehmen habe das Projekt zunächst in rund 800 Rewe- und Penny-Märkten in Nordrhein-Westfalen getestet und werde es je nach Akzeptanz in weiteren Märkten fortsetzen.

( oet )

Hier können Sie unsere Arbeit freiwillig unterstützen:

Mehr Artikel zu diesem Themengebiet